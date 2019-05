Johnson favoriet om premier May op te volgen

vrijdag 17 mei 2019 , 18:59

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Theresa May, is volgens een peiling de voornaamste kandidaat om May op te volgen.

Johnson is de eerste keus onder 39 procent van de partijleden, gevolgd door de voormalige brexit-minister Dominic Raab met 13 procent. Dat blijkt uit onderzoek dat YouGov deed voor de krant The Times. Onder de kleine groep Tories die tegen een vertrek uit de EU is, staat Johnson echter pas op de vijfde plaats.

May heeft gezegd dat ze een tijdpad wil afspreken voor haar opvolging nadat ze haar brexit-deal in de week van 3 juni ter stemming heeft voorgelegd aan het parlement. Als het aantal kandidaten is teruggebracht tot twee, mogen partijleden van de Conservatieven stemmen wie hun volgende leider wordt.

Terug naar boven