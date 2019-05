PEILINGWATCH: Zowel VVD en Forum kans grootste te worden

vrijdag 17 mei 2019 , 17:07

PEILINGWATCH - Zowel VVD als Forum voor Democratie staat op vier virtuele EP-zetels voor het Europese Parlement. De verkiezingen zijn op donderdag 23 mei. Dat blijkt uit de meeste recente peiling van I&O Research. Rekening houdend met nauwkeurigheidsmarges zouden dat er ook drie of vijf kunnen worden. Het onderzoek liep van donderdag 9 tot dinsdagochtend 14 mei, dus de campagnedynamiek van daarná, was bij respondenten nog niet bekend.

Mocht er nog voor 23 mei een tv-debat komen tussen premier Rutte en FvD-leider Baudet, dan zou zowel VVD als FvD daarvan kunnen profiteren. CDA, GroenLinks en PvdA zouden alle drie zetels kunnen halen, maar dat kunnen ook twee of vier zetels worden. Ten opzichte van de april-peiling zien we kleine stijgingen voor PvdA, CDA en PVV en lichte dalingen voor SP en D66, waarbij alleen de daling voor de SP significant is. De partij zakt van twee naar een zetel.

De SP bewees zichzelf geen goede dienst met het Hans Brusselmans-filmpje. Het zal erom spannen of de Partij voor de Dieren en 50 Plus een zetel in het Europese Parlement gaan behouden dan wel halen.

