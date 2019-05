Stemmen op de Pier en in het Kurhaus

vrijdag 17 mei 2019 , 17:03

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Inwoners van Den Haag kunnen donderdag op een paar bijzondere plekken stemmen voor het Europees Parlement. De Pier in Scheveningen is voor het eerst een stemlocatie, net als het Huis van Europa bij het Binnenhof. Ook in het Scheveningse Kurhaus kunnen kiezers terecht en er rijdt een stemtram door de stad.

Andere stembureaus in Den Haag zijn onder meer de Tweede Kamer, poppodium Paard en het Gemeentemuseum. In totaal zijn er 252 locaties waar mensen kunnen stemmen, vijftig meer dan bij de vorige Europese verkiezingen, vijf jaar geleden.

