Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling

vrijdag 17 mei 2019 , 13:02

gewijzigd

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker getrokken uit de onderhandelingen over de brexit. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen "zo ver zijn gekomen als mogelijk" door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering "nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft". Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat "de regering in staat is te leveren in een overeengekomen compromis".

Mays woordvoerder erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Terug naar boven