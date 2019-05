Eurogroepvoorzitter roept Italië tot de orde

donderdag 16 mei 2019 , 22:03

BEGROTING ITALIË

BRUSSEL (ANP) - Italië moet zich aan de afspraken over zijn begroting houden en zorgen voor resultaten. "Laat ik daar als voorzitter van de Eurogroep heel duidelijk over zijn'', zei Mario Centeno in Brussel na afloop van de vergadering met de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep). "Het is tijd om de afspraken uit te voeren."

Centeno reageerde op uitlatingen deze week van vicepremier Matteo Salvini. Die liet weten er geen problemen mee te hebben de staatsschuld tot 140 procent te laten oplopen als daarmee het werkloosheidscijfer omlaaggaat. Volgens de EU-regels mag die schuld niet boven de 60 procent van het bbp liggen. Hij zei ook dat het "niet onze zorg is" als daar in Brussel over wordt geklaagd. Zijn uitspraken brachten een schok teweeg op financiële markten. Italië stond niet op de Eurogroepagenda.

EU-commissaris Pierre Moscovici (economische zaken) zei dat begrotingsdiscipline in "Italië's eigen belang'' is. Volgende maand komt hij met een nieuwe beoordeling van de situatie. Mogelijk neemt de commissie dan strafmaatregelen.

