Eurozonebudget blijft landen verdelen

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen blijven verdeeld over de beoogde eurozonebegroting. Dat bleek na afloop van de bijeenkomst van de ministers van Financiën in Brussel. Eurogroepvoorzitter Mario Centeno is "ervan overtuigd" dat ze volgende maand een deal bereiken maar volgens minister Wopke Hoekstra "zijn we er nog niet". De ministers moeten eind juni hun plannen aan de regeringsleiders presenteren.

Volgens Hoekstra "kan het vriezen of dooien'' met welke kant het opgaat. Er zou een 'begrotingsinstrument' worden opgezet om eurolanden te helpen hervormen en investeren. Maar een aantal landen zoals Frankrijk en ook de Europese Commissie willen dat het budget wordt gebruikt om economische schokken in de eurozone te stabiliseren. Centeno erkende na afloop dat deze tweedeling nog niet is opgelost. Ook maakt Hoekstra zich zorgen over de voorwaarden waar landen aan zouden moeten voldoen om in aanmerking voor financiële steun te komen. "Daar hameren wij op maar die voorwaarden lijken juist minder te worden."

Nederland stuurde vorige maand samen met zes andere landen, de zogenaamde Hanzegroep, een verklaring naar Centeno om op de rem te trappen.

