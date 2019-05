Ook scholieren brengen stem uit voor EU

donderdag 16 mei 2019 , 20:30

VERKIEZINGEN EU

DEN HAAG (ANP) - Ook voor de komende verkiezingen voor de Europese Unie kunnen scholieren hun schaduwstem uitbrengen. ProDemos, een organisatie die betrokkenheid van burgers bij de democratische rechtsstaat wil vergroten, heeft daarvoor weer de Scholierenverkiezingen georganiseerd. De leerlingen kunnen hun stem op hun school uitbrengen vanaf donderdag. Volgende week woensdag wordt hun voorkeur bekendgemaakt. De Europese Verkiezingen zijn volgende week donderdag.

Duizenden middelbare scholieren en mbo-studenten gaven in 2014, bij de vorige EU-verkiezingen, de PVV de meeste zetels in het Europees Parlement. Tweede partij bij de scholieren werd toen de Piratenpartij. De PVV kreeg destijds 14,9 procent van de stemmen, de Piratenpartij 14,5 procent. De ChristenUnie/SGP bezette toen de derde plaats met 11,7 procent. Volgens ProDemos had toen een school in Veenendaal massaal gestemd, wat door de lage opkomst zwaar meewoog in de uitslag.

