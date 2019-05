Macron ontmoet Libische krijgsheer Haftar

donderdag 16 mei 2019 , 19:01

LIBIË

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron ontmoet medio volgende week in Parijs de Oost-Libische krijgsheer Khalifa Haftar om te kijken hoe de vredesbesprekingen in het land kunnen worden hervat, zei een Franse presidentiële bron donderdag.

Macron riep vorige week op tot een staakt-het-vuren in de al een maand durende strijd om de Libische hoofdstad Tripoli, na een ontmoeting met de door de VN erkende Libische premier Fayez al-Serraj.

"Macron en Haftar zullen de situatie in Libië bespreken en de voorwaarden voor een terugkeer naar de politieke dialoog, in coördinatie met de Verenigde Naties en partners", aldus de bron aan persbureau Reuters.

Tripoli is de thuisbasis van de internationaal erkende regering, maar sommige Europese landen, zoals Frankrijk, steunen ook de militaire krijgsheer Haftar. Die strijdt ook tegen militanten in het land dat in chaos verkeert sinds Muammar Kaddafi in 2011 werd afgezet.

