Juncker denkt niet dat Rutte hem opvolgt

donderdag 16 mei 2019 , 10:08

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Jean-Claude Juncker verwacht niet dat premier Mark Rutte hem gaat opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie. “Ik denk niet dat Rutte heeft laten zien dat hij dat serieus overweegt”, zegt de Luxemburger in een interview met de Oostenrijkse krant Der Standard.

Als Rutte vertrekt, dan kan de coalitie in Nederland vallen, zegt Juncker, verwijzend naar de minimale meerderheid van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer. “Dat risico zal hij niet willen nemen. Er zijn anderen die in aanmerking komen.’’

Rutte wordt overigens vaker genoemd als opvolger van EU-president Donald Tusk. Maar de premier heeft al vele malen ontkend dat hij een hoge post in Brussel gaat innemen. De EU-regeringsleiders komen op 28 mei, twee dagen na de Europese verkiezingen bijeen om de resultaten te bespreken. Dan komt ook de verdeling van topfuncties aan de orde. Tusk wil dat daarover tijdens een top op 20 en 21 juni knopen worden doorgehakt.

Terug naar boven