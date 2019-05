EU-partijen omzeilen verbod buitenlandse donateurs

donderdag 16 mei 2019 , 6:37

Europese partijen waar VVD, CDA, D66 en de PvdA deel van uitmaken, omzeilen het onlangs ingestelde verbod op buitenlandse donaties. Dat meldt Follow the Money. Sinds 2018 is het voor Europese partijen en hun denktanks verboden om geld aan te nemen dat afkomstig is van buiten de EU. Dit om buitenlandse inmenging in de Europese politiek te voorkomen.

Ook neemt ACRE, de rechtsconservatieve partij waarbij Forum voor Democratie (FVD) zich wil aansluiten, geld aan van de tabaksindustrie.

Amerikaanse multinationals met een kantoor in de EU, zoals techgigant Google, entertainmentbedrijf Walt Disney en telecomconcern AT&T, doneren vanaf adressen in de EU ongehinderd tienduizenden euro’s aan Europese partijen.

Nederlandse partijen maken zich op nationaal niveau juist hard voor het verder inperken van buitenlandse financieringsmogelijkheden. D66 neemt als enige van deze partijen expliciet afstand van de internationale bedrijfsdonaties.

