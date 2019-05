EU veroordeelt vervolging politici Venezuela

woensdag 15 mei 2019 , 20:11

CARACAS (ANP/RTR) - De Europese Unie heeft woensdag de "gebrekkige rechterlijke besluiten" tegen vier parlementariërs van de oppositie in Venezuela scherp veroordeeld. Deze maatregel kan leiden tot een escalatie van de politieke crisis in het land, aldus de buitenlandse dienst van de EU in een verklaring.

De hoogste rechtbank van Venezuela beschuldigde dinsdag vier oppositiewetgevers van landverraad, na soortgelijke aanklachten tegen tien andere tegenstanders van de regering eerder deze maand.

De beschuldigingen van verraad tegen Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella en Winston Flores "maken deel uit van een patroon van flagrante schendingen van een eerlijk proces en oneerlijke gerechtelijke procedures", aldus de EU. "Dergelijke maatregelen dragen alleen maar bij aan verdere polarisatie van de situatie in het land," voegde het toe.

Veiligheidstroepen verhinderden dinsdag nog dat parlementariërs het parlementsgebouw konden betreden en zeiden dat ze de mogelijke aanwezigheid van een explosief in het gebouw aan het onderzoek waren.

