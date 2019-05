Persbureau Bloomberg: VS stellen heffingen op auto's uit

woensdag 15 mei 2019 , 17:16

© Europese Unie, 2015

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten schuiven de hogere tarieven voor de invoer van auto's en auto-onderdelen uit Europa en Japan waarschijnlijk op de lange baan. Persbureau Bloomberg meldt op basis van een ingewijde dat het Witte Huis besloten zou hebben het besluit hierover met 180 dagen uit te stellen.

President Donald Trump dreigde eerder met tarieven tot wel 25 procent en hij beriep zich daarbij op de nationale veiligheid. Trump liet de import van buitenlandse auto's ook al uitgebreid onderzoeken, en dat leverde eerder dit jaar een aantal aanbevelingen op. De deadline voor een beslissing is dit weekend.

Maar in de top van de Amerikaanse regering zijn de meningen nog verdeeld over de nieuwe heffingen. Onder meer handelsgezant Robert Lighthizer zou erop hebben aangedrongen de hele kwestie voorlopig even uit te stellen, omdat anders het risico bestaat dat de VS de handelsgesprekken met de Europese Unie en Japan opblazen. Dat laatste zou niet handig zijn omdat de Amerikanen deze bondgenoten zo verder van zich zouden vervreemden terwijl de handelsvete met China ook nog steeds voortduurt. Trump brengt later deze maand zelf een staatsbezoek aan Japan.

Terug naar boven