Europees Hof van Justitie: Geen toeslag bij terugkeer naar Turkije

woensdag 15 mei 2019 , 11:11

LUXEMBURG (ANP) - De Nederlandse regeling waardoor Turken met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hun toeslag verliezen bij terugkeer naar hun vaderland is in overeenstemming met het Europees recht. Ook voor EU-burgers geldt dat zij alleen een aanvullende toeslag kunnen krijgen als ze in Nederland wonen.

Het Europees Hof van Justitie heeft dat geoordeeld na vragen van de Centrale Raad van beroep over de associatieovereenkomst tussen Turkije en de EU uit 1963. Daarin staat dat de woonplaats niet relevant is bij bepaalde soorten socialezekerheidsuitkeringen aan Turkse werknemers. Maar het verdrag kent ook een bepaling dat Turkse werknemers ‘‘niet gunstiger” mogen worden behandeld dan EU-burgers.

De zaak draait om een Turkse man die in Nederland in loondienst werkte en in 2008 een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg toegekend. Daarbovenop kreeg hij een toeslag zodat hij een minimuminkomen had. Toen hij in 2014 terugkeerde naar Turkije is de toeslag stopgezet, waarop hij naar de rechter stapte.

Het hof wijst erop dat de man ook in Nederland had kunnen blijven wonen. Dan had hij net als EU-burgers recht gehouden op de toeslag.

