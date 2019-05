Bellen en sms'en naar ander EU-land goedkoper

woensdag 15 mei 2019 , 0:01

BRUSSEL (ANP) - Bellen en sms’en naar een ander EU-land wordt met ingang van woensdag goedkoper. Vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Frankrijk of Griekenland telefoneren, via een vaste lijn of mobiel, mag niet meer dan 19 eurocent per minuut kosten exclusief btw, een sms niet meer dan 6 cent zonder btw.

Nederlanders betalen nu nog 25 tot 75 cent per minuut voor een gesprek naar een ander EU-land. Dat moet dalen tot maximaal 23 cent, met de btw (21 procent) meegerekend. De tarieven gelden alleen voor particulieren. Zakelijke klanten vallen niet onder de nieuwe regel omdat veel telecombedrijven al aantrekkelijke zakelijke aanbiedingen hebben, aldus de Europese Commissie.

Gemiddeld was internationaal vast of mobiel bellen in de EU drie keer zo duur als binnenlands bellen, en een sms'je naar een ander EU-land meer dan twee keer zo duur als een binnenlands sms'je.

De maatregel volgt op het afschaffen van de roamingkosten op Europees niveau. Sinds 15 juni 2017 geldt voor EU-burgers dat zij in een andere lidstaat voor alle mobiele gesprekken en dataverkeer hetzelfde betalen als in eigen land.

