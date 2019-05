Brits kabinet wil door met Labour

dinsdag 14 mei 2019 , 18:12

Bron: © PDC

LONDEN (ANP) - De Britse regering blijft met oppositiepartij Labour praten over een uitweg uit de brexit-impasse. Dat is besloten tijdens een kabinetsbijeenkomst, meldt een woordvoerder van premier Theresa May.

May heeft tot dusver drie vergeefse pogingen gedaan haar deal goedgekeurd te krijgen door het Lagerhuis. Ze klopte zo'n zes weken geleden noodgedwongen aan bij de grootste oppositiepartij, die wordt geleid door haar linkse rivaal Jeremy Corbyn. Dat overleg heeft nog niet geleid tot een doorbraak.

Ministers bespraken dinsdag tijdens het kabinetsberaad welke compromissen de regering wil overwegen, zegt de woordvoerder. Het is wel de bedoeling dat voor het parlementaire zomerreces een plan is goedgekeurd dat het Britse vertrek uit de Europese Unie regelt. Dat reces begint doorgaans in de tweede helft van juli.

Het overleg tussen de regering en de linkse oppositie ligt in beide kampen gevoelig. Prominente partijgenoten van May hebben haar opgeroepen niet in te stemmen met een permanente douane-unie met de EU, zoals Labour graag wil. Binnen die partij wordt gemord dat de premier onvoldoende water bij de wijn doet.

Terug naar boven