Ombudsman EU eist meer openheid van Eurogroep

BRUSSEL (ANP) - De Europese Ombudsman begint een onderzoek naar transparantie bij de Eurogroep, de maandelijkse bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurolanden. Ook wil ombudsman Emily O’Reilly dat de invloedrijke werkgroep die alle eurogroepvergaderingen voorbereidt opener wordt. Voorzitter van deze werkgroep (EWG) is de Nederlandse oud-thesaurier-generaal van Financiën Hans Vijlbrief.

In een brief aan eurogroepvoorzitter Mario Centeno schrijft O’Reilly dat het om een "hoge kwaliteit van het economische beleid in de eurozone te verzekeren" van belang is dat het publiek en belangenorganisaties tijdig op de hoogte zijn van wat er in Brussel wordt besproken. Ze vraagt daarom de vergadernota's van de EWG altijd te publiceren. De Ierse heeft ook inzicht gevraagd in de aanvragen die zijn ingediend om documenten in te zien.

O’Reilly wijst erop dat onder Centeno’s voorganger Jeroen Dijsselbloem de Eurogroep in 2016 is begonnen met het publiceren van de agenda en een samenvatting na afloop van elke bijeenkomst. Centeno heeft toegezegd te bekijken hoe de Eurogroep transparanter kan worden.

