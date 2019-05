Europese rechter dreigt Nederlands pensioenstelsel te verbieden

dinsdag 14 mei 2019 , 8:13

MEDIAWATCH - Het vertrouwde typisch Nederlandse systeem van pensioenopbouw, met werknemers die verplicht zijn aangesloten bij het 'eigen' pensioenfonds van hun branche, dreigt door de Europese rechter compleet verboden te worden. Dat gevaar bestaat wanneer in de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel, tussen kabinet, werkgevers en vakbonden, niet voorzichtig genoeg wordt gedaan met de solidariteit in het stelsel, waarschuwen hoogleraren pensioenrecht tegenover Trouw.

Zo'n driekwart van alle werknemers in Nederland heeft niets te zeggen over waar hij of zij het pensioen opbouwt. Zij vallen onder sectoren die hun eigen pensioenbeheerder hebben - ambtenaren sparen bijvoorbeeld verplicht bij fonds ABP en mensen in de zorg bij PFZW. Wereldwijd een unieke situatie, maar Nederland loopt gevaar dat het Europese Hof van Justitie binnenkort een streep zet door die 'grote verplichtstelling', zeggen verschillende hoogleraren.

