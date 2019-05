Trump waarschuwt Iran: provoceer ons niet

maandag 13 mei 2019 , 22:26

IRAN

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump roept Iran op de Verenigde Staten niet te provoceren. ,,Als ze iets doen, zou dat een grote fout zijn'', zei Trump in het Witte Huis. ,,Als ze iets doen, zullen ze daar zullen daar zwaar onder te lijden.''

De relatie tussen de Verenigde Staten en Iran is sterk verslechterd sinds Trump is aangetreden. Hij trok zijn land een jaar geleden terug uit de nucleaire deal met Teheran en heeft weer omvangrijke sancties ingesteld. Ook voeren de VS hun militaire aanwezigheid op in de Perzische Golf.

De EU reageert bezorgd op de ontwikkelingen en riep de VS maandag op zich ,,maximaal terughoudend'' op te stellen en militaire escalatie te vermijden. De Britse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken hadden eerder op de dag gezegd te vrezen voor een onbedoeld militair conflict.

