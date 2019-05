Trump ontvangt 'ietwat controversiële' Orban

maandag 13 mei 2019 , 21:47

WASHINGTON (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft een hartelijke ontvangst gekregen in het Witte Huis. ,,Hij geniet veel respect in heel Europa'', zei president Donald Trump in het bijzijn van zijn gast tegen de pers. ,,Hij is waarschijnlijk ietwat controversieel, zoals ik, maar dat is prima.''

Trump en Orbán zijn in sommige opzichten politieke zielsverwanten. Zo liet de regering van de nationalistische Hongaarse leider ook barricades neerzetten aan de grens om illegale migranten de weg te versperren.

Trump zei dat zijn gast in allerlei opzichten ,,geweldige'' prestaties heeft geleverd. ,,Je hebt het goed gedaan en je land veilig gehouden'', complimenteerde hij Orbán.

Leden uit de buitenlandcommissie van de Senaat hadden Trump in de aanloop naar het bezoek aangespoord Orbán te confronteren met Amerikaanse zorgen. Het is bergafwaarts gegaan met de democratie en persvrijheid in Hongarije, schreven de senatoren. Ook zou de staat steeds meer controle uitoefenen over de rechterlijke macht.

Het is onduidelijk in welke mate Trump gehoor geeft aan dat verzoek. Hij stelde maandag het onder meer te zullen hebben over de NAVO en handel. ,,En veel andere onderwerpen.''

