Weer betoging tegen minister Tsjechië

maandag 13 mei 2019 , 20:52

PRAAG (ANP/RTR/DPA) - Duizenden Tsjechen zijn de straat opgegaan om te demonstreren tegen de nieuwe minister van Justitie. De betogers vrezen dat de 71-jarige Marie Benesova het onderzoek zal dwarsbomen naar premier Andrej Babis.

Aan het protest in Praag deden volgens de organisatoren zo'n 20.000 mensen mee. Betogers droegen spandoeken met zich mee met teksten als ,,voor een onafhankelijke justitie''. Tsjechische media berichten dat ook zo'n 2000 personen de straat opgingen in Brno, de tweede stad van het land.

Het is de derde week op rij dat wordt gedemonstreerd tegen minister Benesova. Haar voorganger was plots opgestapt nadat de politie in april had geadviseerd de steenrijke premier en anderen te vervolgen voor het misbruik van EU-geld.

Benesova was als parlementariër in 2017 tegen het opheffen van de parlementaire onschendbaarheid van Babis. Een van de organisatoren van de betogingen noemde het op de radio een ,,onacceptabel toeval'' dat iemand met haar achtergrond direct na de aanbeveling van de politie is aangesteld als minister.

Babis ontkent alle beschuldigingen. Hij heeft de betogingen omschreven als politiek theater in de aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven