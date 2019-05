EU vreest meer migranten door conflict Libië

maandag 13 mei 2019 , 17:39

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is erg bezorgd over de gevolgen van het geweld in Libië tegen de migratiestromen. De 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken in een verklaring ook hun zorgen uit over het verlies van mensenlevens, het stijgende aantal ontheemden en het toenemende risico op terroristische dreiging in het Noord-Afrikaanse land. ,,Alle partijen moeten burgers, ook migranten en vluchtelingen, beschermen door veilige, snelle en ongehinderde verlening van humanitaire hulp.''

De strijd om Tripoli tussen het zelfbenoemde Libische Nationale Leger (LNA) van de krijgsheer Khalifa Haftar en de troepen van de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Sarraj is al een tijd gaande. ,,Een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid’’, aldus de verklaring.

Al-Sarraj was maandag in Brussel om steun te zoeken. De ministers roepen de strijdende partijen opnieuw op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en samenwerking met de VN om aan een politieke oplossing te werken. Willekeurige aanvallen op dichtbevolkt woongebied kunnen oorlogsmisdaden zijn waarvoor de verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen, staat verder in de verklaring.

