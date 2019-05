EU haalt Aruba van lijst belastingparadijzen

maandag 13 mei 2019 , 16:22

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën schrappen Aruba van de zwarte lijst van belastingparadijzen. Volgens EU-bronnen halen zij Aruba er vrijdag formeel af omdat het zijn fiscale wetgeving heeft aangepast. Ook Barbados en Bermuda worden verwijderd, waardoor de lijst nog twaalf fiscale boosdoeners telt.

Aruba, een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, was in maart op de zwarte lijst gezet, omdat het zich niet had gehouden aan de belofte om het fiscale beleid binnen een jaar te verbeteren. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zei toen dat Den Haag Aruba nog had gewaarschuwd ,,tijdig maatregelen te treffen” en niet te rekenen op Nederlandse steun.

De zwarte lijst is alleen voor landen buiten de EU en werd in december 2017 opgesteld na onthullingen over belastingschandalen in de Panama Papers en de Paradise Papers. Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet ,,welwillend'' staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.

