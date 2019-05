Timmermans dreigt Roemenië om rechtsstaat

maandag 13 mei 2019 , 13:25

BRUSSEL (ANP) - Roemenië staat een zware EU-procedure te wachten als het land niet snel stappen neemt om verdere uitholling van de rechtsstaat te vermijden. EU-commissaris Frans Timmermans kondigt dat aan in een brief aan de Roemeense president, de premier en parlementsleiders.

De onafhankelijkheid van de rechtspraak is in het geding. Vooral een amnestiewet waardoor politici die zijn veroordeeld voor corruptie hun straf dreigen te ontlopen, is Brussel een doorn in het oog.

Zonder maatregelen zal ,,zonder uitstel'' een rechtsstaatprocedure worden geopend, die is bedoeld om in dialoog met Boekarest te voorkomen dat artikel 7 van het EU-verdrag wordt geactiveerd. Dat zware middel, dat al loopt tegen Polen en Hongarije, kan leiden tot schorsing van het stemrecht in EU-raden. De Europese Commissie zit in de laatste fase voor een formele stap, zei een woordvoerder maandag.

Roemenië is momenteel tijdelijk EU-voorzitter en staat sinds de toetreding tot de EU in 2007 onder speciaal toezicht. Timmermans waarschuwde de regering van de sociaaldemocratische premier Viorica Dăncilă vorige maand ook al. De Europese sociaaldemocraten, die Timmermans naar voren hebben geschoven om de Europese Commissie te gaan leiden, hebben de relatie met haar partij bevroren.

