Europese Commissie: 'Kerosine belasten schaadt economie niet' (2)

BRUSSEL (ANP) - Een belasting op de kerosine die luchtvaartmaatschappijen tanken in Europa zou de CO2-uitstoot met 11 procent verminderen en niet leiden tot onherstelbare schade aan de economie. Een brandstofaccijns van minimaal 33 cent per liter, zoals in de andere transportsectoren wel wordt berekend, zou de EU jaarlijks 27 miljard euro opleveren, blijkt volgens de Europese Federatie voor Transport en Milieu uit een geheim rapport van de Europese Commissie.

Als alle EU-landen accijns op kerosine zouden heffen, zou de koolstofemissie in de EU afnemen met 16,4 miljoen ton, ofwel evenveel als wanneer er 8 miljoen auto's permanent van de weg werden gehaald. Volgens de federatie ontkracht het rapport de bewering van de sector dat de economie onherstelbare schade zou oplopen. Nu heft geen enkele EU-lidstaat accijns op kerosine terwijl dat sinds 2003 wettelijk mogelijk is. In de Verenigde Staten, Australië en Japan wordt kerosine wel belast.

Ook de invoering van een vliegtaks op tickets, waarbij de passagier en niet de maatschappij wordt belast, leidt tot minder CO2-uitstoot. Uit het rapport blijkt dat een tickettaks van 7,50 euro leidt tot een daling van 4 procent van het aantal passagiers. Nederland wil in 2021 zo'n vliegtaks invoeren, in navolging van enkele andere EU-landen. In het regeerakkoord is afgesproken daarvoor 7 euro per ticket voor alle bestemmingen in te voeren.

Staatssecretaris Menno Snel (Belastingen) ijvert in Brussel voor een Europese vliegbelasting, omdat het ,,beter zou zijn het samen te doen'' in de EU.

In juni organiseert Nederland een internationale CO2-conferentie waar de vliegtaks ook aan de orde komt.

