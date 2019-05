Mike Pompeo maandag in Brussel vanwege Iran

maandag 13 mei 2019 , 9:38

Bron: © European Union, 2016

WASHINGTON/BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken is op weg naar Brussel om ,,dringende zaken'' te bespreken, waaronder de Iraanse kwestie. Dat heeft een functionaris van het ministerie meegedeeld.

Pompeo zou maandag eigenlijk naar Moskou reizen. Die afspraak is geschrapt. Wel zal de minister na zijn bezoek in Brussel doorreizen naar de Russische stad Sotsji, waar hij dinsdag zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov en president Vladimir Poetin zal spreken.

De Verenigde Staten zijn voorstander van een harde aanpak van het regime in Teheran en draaien de duimschroeven steeds verder aan. President Donald Trump trok zijn land terug uit het atoomakkoord met de Islamitische Republiek en legde onlangs weer sancties op. De nucleaire deal was gesloten onder de vorige president Barack Obama en vertoonde volgens Trump grote gebreken.

De Europese Unie blijft achter het akkoord staan ,,met al onze instrumenten en politieke wil’’, zei buitenlandchef Federica Mogherini. Zij herhaalde maandag voor aanvang van een vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken haar oproep om verdere escalatie te voorkomen. Pompeo is welkom om de kwestie te bespreken, zei ze.

Teheran gaf de andere westerse mogendheden, Rusland en China vorige week zestig dagen om Iran te beschermen tegen de sancties van de VS, anders dreigt het onder meer de productie van verrijkt uranium te verhogen. Volgens minister Stef Blok is Iran ,,niet in de positie om een ultimatum te stellen. Het is van groot belang dat Iran zich houdt aan de afspraken. Het is nu zaak om te de-escaleren. Het is van groot belang iedereen aan de onderhandelingstafel tot rede te brengen'', zei de bewindsman in Brussel.

