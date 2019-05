Nederland verdient meer aan export naar VK

maandag 13 mei 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft vorig jaar meer verdiend aan export naar het Verenigd Koninkrijk dan een jaar eerder. De verdiensten stegen stegen 4 procent tot 25,5 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een voorlopige schatting. Daarmee zijn de Britten op de Duitsers na de belangrijkste handelspartners van ons land.

De verdiensten worden berekend door de importkosten voor onder andere grondstoffen, halffabricaten of tussenproducten af te trekken van de totale exportwaarde. Daaruit komt naar voren dat export naar het Verenigd Koninkrijk goed is voor 3,3 procent van het Nederlandse bbp, aldus het CBS.

Gezien het grote economische belang van het Verenigd Koninkrijk reageerden ondernemers vorige maand opgetogen op het uitstel van de deadline van de brexit. Een chaotisch vertrek van de Britten, zonder goede afspraken over wederzijdse handel, zou de Nederlandse economie aanzienlijke schade kunnen opleveren.

Diensten die werden verleend in het Verenigd Koninkrijk leverden Nederland vorig jaar iets meer op dan goederenuitvoer. Vooral in diensten voor de olie- en gaswinning zat groei ten opzichte van 2017. Belangrijke exportgoederen van Nederlandse makelij zijn groenten, vlees, bloemen en olieproducten. Daarnaast worden veel door Nederland geïmporteerde producten weer in het Verenigd Koninkrijk verkocht, zoals telefoons of medicijnen.

