Oostenrijk wil af van Europese verordeningen

zondag 12 mei 2019 , 12:41

WENEN (ANP/DPA) - Twee weken voor de Europese verkiezingen verhoogt de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz de druk voor een hervorming van de Unie. Hij wil duizend niet nader gespecificeerde Europese verordeningen schrappen of de bevoegdheid over de bewuste verordeningen teruggeven aan de lidstaten. Dat zei de conservatieve regeringsleider zondag.

De mensen willen van Europa antwoorden op vragen rond veiligheid, de buitengrenzen of het klimaat, klinkt het in een verklaring bij het Oostenrijkse persagentschap APA. ,,Geen mens heeft Europese richtlijnen nodig over de bereiding van schnitzels en frieten'', aldus de regeringsleider.

Kurz bekritiseert de ,,regelwaanzin'' en ,,betutteling'' van Brussel. Het Europese vrijheidsproject wordt steeds meer een bureaucratisch korset voor de burger, aldus de Oostenrijkse regeringsleider en leider van de conservatieve ÖVP, de Oostenrijkse Volkspartij.

In de kiesstrijd zet de ÖVP volop in op het thema 'verandering'. Kurz pleit al langer voor hervormingen van de EU. De bondskanselier leidt een coalitie van de ÖVP met de rechts-populistische FPÖ.

