G7 oefent cyberaanval

vrijdag 10 mei 2019 , 17:59

PARIJS (ANP) - De zeven rijkste westerse landen, verenigd in de G7, gaan volgende maand een grote cyberaanval simuleren. Bij de oefening, die drie dagen duurt, gaat het om een grensoverschrijdende aanval op de financiële wereld.

De oefening wordt georganiseerd door de Franse centrale bank. Frankrijk is dit jaar voorzitter van de G7. Bij de simulatie wordt een veelgebruikt onderdeel in de financiële sector besmet met malware, schadelijke software. Het is de eerste keer dat de G7 zoiets oefent. Bedrijven uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Japan doen ook mee.

De G7 had in 2017 al besloten om meer samen te werken in de strijd tegen cyberaanvallen. ,,Cyberdreigingen zijn bewijs dat we meer samenwerking tussen onze landen nodig hebben'', zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vrijdag.

De G7 bestaat uit Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Italië en Japan. De EU schuift sinds 1981 ook aan.

