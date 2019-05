Donald Tusk: Europese Top op 28 mei over verdeling topfuncties

donderdag 9 mei 2019 , 18:03

SIBIU (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen komen op 28 mei bijeen in Brussel om een begin te maken met het proces om de nieuwe leiders van de Europese instellingen voor te dragen. EU-president Donald Tusk wil dat dat snel en effectief gebeurt. Als het niet lukt om daar consensus over te bereiken, deinst hij er niet voor terug de leiders daar op een top op 20 juni over te laten stemmen, zei hij na afloop van de EU-top in Sibiu in Roemenië.

De top van 28 mei komt twee dagen nadat de resultaten van de Europese verkiezingen bekend zijn. Er moet een opvolger worden genomineerd voor Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, buitenlandchef Federica Mogherini, ECB-president Mario Draghi en Tusk zelf.

Na de vorige verkiezingen in 2014 kwamen de leiders ook snel bijeen. Toen hadden ze er drie toppen voor nodig om de kandidaten voor te dragen en dat gebeurde niet met instemming van allen. Een belangrijke factor is ook nog het Europees Parlement. Dat wil dat alleen de topkandidaten die de politieke fracties naar voren hebben geschoven in aanmerking komen om commissievoorzitter Juncker op te volgen. De regeringsleiders willen de vrijheid hebben om een kandidaat die niet verkiesbaar was voor te dragen. Die moet echter wel de goedkeuring van het parlement krijgen.

