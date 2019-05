Regeringsleiders beloven EU te versterken

donderdag 9 mei 2019 , 15:23

Bron: European Commission

SIBIU (ANP) - De Europese Unie is sterker dan gisteren, maar voor de toekomst zijn de regeringsleiders van de EU-landen vastberaden de unie verder te versterken. In de Roemeense stad Sibiu verklaarden zij dat de 27 lidstaten klaar zijn ,,om de toekomst eensgezind te omarmen'' en een ,,verbintenis voor de toekomstige generaties’’ aan te gaan.

De leiders schaarden zich in de Verklaring van Sibiu achter tien toezeggingen en beloofden plechtig besluiten te nemen in de geest daarvan. ,,Wij zullen verenigd blijven door dik en dun, solidair zijn met elkaar en met één stem spreken’’, aldus de leiders, die aan meningsverschillen weinig woorden vuil maakten. ,,Ongeacht onze politieke verschillen geloven we allemaal dat samenwerken beter is’’, verwoordde de Duitse bondskanselier Angela Merkel het.

Bescherming van de democratie en rechtsstaat en de unie ,,dichter bij onze burgers te brengen’’, zijn onder meer de beloftes, naast het verkleinen van ongelijkheden, kwetsbare groepen bijstaan en investeren in jongeren. Hoog op de agenda staat een krachtiger rol van Europa op het internationale speelveld. Europa zal ,,een verantwoordelijke mondiale leider zijn’’, door de internationale orde op basis van regels verder te ontwikkelen, handelskansen te benutten en milieuvervuiling en klimaatverandering te bestrijden.

Om alle beloften waar te maken en doelen te halen, zeggen de lidstaten de Europese Unie de middelen te geven die nodig zijn. Het is nog afwachten tot na de onderhandelingen over het EU-budget welk bedrag zij daarvoor over hebben.

