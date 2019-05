D66: 'Veranker EU-lidmaatschap in de grondwet'

donderdag 9 mei 2019 , 14:10

DEN HAAG (PDC) - Vandaag hebben D66 Tweede Kamerleden Jetten en Verhoeven een wetsvoorstel ingediend om het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet vast te leggen. Als extra waarborg willen zij ook de procedure rondom het eventueel beëindigen expliciet in de Grondwet vastleggen.

De moeizame Brexit-onderhandelingen en de gevolgen hiervan voor het Verenigd Koninkrijk zijn een aanleiding van dit wetsvoorstel. Door het lidmaatschap vast te leggen in de Grondwet is een Nexit alleen mogelijk na een grondwetswijzing. Ook wordt in het voorstel benadrukt welk belang de EU heeft voor de Nederlandse rechtsorde.

De discussie rondom het vastleggen van het EU-lidmaatschap in de Grondwet is volgens de initiatiefnemers niet nieuw. Eerdere initiatieven konden echter op onvoldoende steun rekenen. In zeventien andere EU-landen is het lidmaatschap wél opgenomen in de Grondwet.

