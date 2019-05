Rutte zeer bezorgd over Iran

donderdag 9 mei 2019 , 13:07

SIBIU (ANP) - Premier Rutte is ,, uitermate bezorgd over het uit elkaar vallen’’ van het atoomakkoord dat Iran in 2015 sloot met wereldmachten. ,,Als Iran zich niet aan de afspraken houdt is dat een ernstig feit’’, zei hij op een EU-top in het Roemeense Sibiu.

De regering-Trump nam een jaar geleden ,,op een vrij lompe manier’’ afscheid van het akkoord en verscherpte de sancties tegen Teheran. Iran gaf de overgebleven westerse mogendheden, Rusland en China woensdag zestig dagen om Iran te beschermen tegen de sancties van de VS, anders dreigt het onder meer de productie van verrijkt uranium te verhogen. Het land wil garanties dat het olie kan blijven exporteren en handel blijven drijven.

Het is nu aan de grote landen om hier iets van te vinden, zei Rutte. Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en EU-buitenlandchef Mogherini verwierpen het Iraanse ultimatum donderdag. In een verklaring zeggen ze pal achter het akkoord te blijven staan, en riepen Iran op elke escalatie te vermijden.

