Strijd om Britse 'remain-kiezer' brandt los

donderdag 9 mei 2019 , 12:47

LONDEN (ANP) - De Britse Liberal Democrats gaan de campagneslogan ,,Bollocks to Brexit'' gebruiken in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Die term is al eerder gebruikt door activisten die tegen de brexit zijn en wordt nu geadopteerd door de middenpartij van Vince Cable.

De 'LibDems' boekten vorige week al een goed resultaat bij lokale verkiezingen. Ze proberen nu zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden die tegen de brexit zijn. De partij van Cable moet voor de gunst van die zogenoemde remainers onder meer concurreren met de nieuwe anti-brexitpartij Change UK.

Cable houdt vol dat zijn partij de beste kaarten heeft om inhoudelijk de strijd aan te gaan met aartsbrexiteer Nigel Farage. ,,We zijn al 50 jaar de pro-Europa partij'', zegt de partijleider in The Guardian. Hij beklemtoont niet van plan te zijn andere 'remain-partijen' aan te vallen.

De term ,,Bollocks to Brexit'' kan worden vertaald met: ,,de pot op met de brexit''. De partij heeft rekening gehouden met leden die de slogan te plat vinden. Zij mogen ook een manifest ophalen waar alleen ,,stop de brexit'' opstaat.

