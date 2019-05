Nederland meest achter met duurzame energie

donderdag 9 mei 2019 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland. Die conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en de andere EU-lidstaten.

In 2017 kwam slechts 6,6 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron. Alleen Luxemburg (6,4 procent hernieuwbaar) leunt nog iets meer op fossiele brandstoffen. Het groothertogdom heeft lagere doelstellingen van de Europese Unie gekregen, waardoor Nederland de grootste inhaalslag te maken heeft.

In 2020 zou 14 procent van alle in Nederland opgewekte energie uit hernieuwbare bron moeten komen: biomassa, waterkracht, wind of zon.

Zweden is de Europese koploper met 54,5 procent hernieuwbare energie in 2017. Het merendeel komt overigens uit biomassa. Dat is een hernieuwbare bron, maar niet per definitie onschadelijk voor het milieu. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten allemaal boven de 30 procent hernieuwbare energie.

Omdat het donderdag de Dag van Europa is, heeft het CBS Nederland op diverse punten vergeleken met andere EU-landen. In de meeste ranglijstjes staat ons land hoog. Zo heeft 98 procent van de huishoudens toegang tot internet, meer dan in alle andere lidstaten. De werkloosheid is relatief laag, het welvaartsniveau behoort tot de hoogste van de EU.

Vergeleken met andere Europeanen hebben Nederlanders een hoge levensverwachting, relatief veel vertrouwen in hun medemens en een kleinere kans op armoede. Nederland is ook kampioen hypotheken: in geen enkel land hebben zoveel woningeigenaren een hypotheekschuld als hier. In Roemenië is de situatie omgekeerd: daar hebben bijna alle huishoudens een eigen woning zonder hypotheek.

