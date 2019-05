Duikteam helpt België bij drugsvangst havens

woensdag 8 mei 2019 , 12:33

Bron: © Liesbeth Weijs

ANTWERPEN (ANP/Belga) - Nederlandse duikers helpen de Belgische douane bij het opsporen van verdovende middelen die steeds vaker op de romp van een schip onder de waterlijn de havens worden binnengesmokkeld. De samenwerking vloeit voort uit een overeenkomst tussen de Nederlandse en Belgische douane voor een efficiëntere aanpak van illegale handel in de havens.

Het Nederlandse duikteam inspecteerde woensdag ter demonstratie een containerschip uit Guadeloupe en Martinique in de haven van Antwerpen. Het onder de waterlijn bevestigen van drugs is een opkomende techniek die smokkelaars gebruiken om hun verboden waar Europa binnen te krijgen.

Volgens het EU-drugsagentschap EMCDDA wordt cocaïne steeds vaker via noordelijke containerhavens binnengesmokkeld. Bijna de helft van alle cocaïnevangsten in de EU worden in Belgische havens gedaan. Dit jaar werd al bijna 15 ton cocaïne in Antwerpen in beslag genomen.

Binnen het Nederlands-Belgische convenant delen de douanediensten faciliteiten voor trainingen en opleidingen en middelen zoals het duikteam.

