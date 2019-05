Orbán trekt steun voor Spitzenkandidat Weber in

woensdag 8 mei 2019 , 9:14

DEN HAAG (PDC) - De Hongaarse premier Viktor Orbán steunt Manfred Weber niet langer als kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie. Volgens Orbán heeft Weber, de Duitse topkandidaat van de Europese Volkspartij (EVP), Hongarije en de Hongaarse kiezers beledigd.

In een interview met de Duitse zender ZDF had Weber aangegeven dat hij de Hongaarse stemmen niet nodig heeft om voorzitter van de Europese Commissie te worden, en deze ook niet te willen. De Duitser vindt dat het centrum de dominante kracht in de EVP zou moeten zijn, niet de rechterzijde. Weber behoort zelf tot de CSU, één van de centrumpartijen in de EVP-fractie.

Orbán en zijn nationalistisch-conservatieve partij Fidesz liggen al langer onder vuur in de EVP, de Europese partij van christendemocratische en conservatieve partijen. Twee maanden geleden werd het EVP-lidmaatschap van Fidesz zelfs opgeschort, maar tot nu toe had Orbán zijn steun voor Weber als Spitzenkandidat nog niet ingetrokken.

De Hongaarse premier sprak op een persconferentie in Boedapest opnieuw zijn voorkeur uit voor een alliantie tussen Europese conservatieven en 'rechtse patriottistische partijen'. De coalitie in Oostenrijk geldt voor hem als voorbeeld. De Oostenrijkse kanselier Kurz ziet op Europees niveau juist meer in een sterk centrumbeleid. "Wij willen de Europese Unie niet overleveren aan de extremen aan de linker- of rechterzijde," zei hij in de Italiaanse krant La Stampa.

