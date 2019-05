Elektrische auto's populair, dip voor diesel

woensdag 8 mei 2019 , 8:00

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het aantal puur elektrische auto's in Europa is in het eerste kwartaal met bijna 85 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt de Europese brancheorganisatie ACEA. Het aandeel benzineauto's nam licht toe, maar diesel zit in het verdomhoekje. Auto's die op die brandstof werken, werden bijna 18 procent minder verkocht.

In totaal was bijna drie op de vijf nieuwe auto's in het eerste kwartaal een benzineauto. Diesel was goed voor een derde van de nieuwe auto's. Auto's op alternatieve brandstoffen zijn goed voor 8,5 procent van de markt. Daar vallen elektrische auto's (2,5 procent van de nieuwe auto's), hybride auto's met of zonder stekker (4,6 procent) en auto's op lpg (1,4 procent) onder.

In Nederland verdubbelde het aantal elektrische auto's dat op kenteken werd gezet in het eerste kwartaal. Ook het aantal plug-in hybrides groeide, met 154,5 procent. In de hele Europese Unie bleef de verkoop van dat type auto juist vrijwel gelijk. Auto's op lpg werden er juist 41,1 procent minder verkocht. Ook bij benzine- en dieselvoertuigen was er een afname.

