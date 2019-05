Informatie voor media: Debat tussen de kandidaat-voorzitters voor de Europese Commissie

dinsdag 7 mei 2019 , 2:13. Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) , gepubliceerd op, 2:13.

Dit is het enige debat waarbij alle topkandidaten in de strijd om het voorzitterschap van de Europese Commissie van de partij zijn. De kandidaten zijn (vermeld in volgorde van hun openingsspeeches zoals bij loting is vastgesteld op 4 april):

De redactionele verantwoordelijkheid voor het debat ligt bij Eurovisie. De onderwerpen die aan bod komen concentreren zich rond de thema’s "Mijn Europa: wat heb ik eraan?", "Milieu" en "Onze waarden en de wereld".

De avond wordt gepresenteerd door drie journalisten die door Eurovisie zijn gekozen: Emilie Tran Nguyen (France Télévision, Frankrijk) en Markus Preiss (ARD, Duitsland) leiden het debat op het podium, terwijl Annastiina Heikkila (YLE, Finland) vanuit het oogpunt van sociale media aan de discussie zal bijdragen.

Planning

18.00 uur: aankomst van de deelnemers

19.20 uur: mogelijkheid om foto’s te nemen van de deelnemers op het podium

20.00 uur: publiek kan de plenaire zaal in

21.00 uur: aanvang van het debat

22.30 uur: einde van het debat, eventuele persverklaringen van de deelnemers

De plenaire zaal van het Europees Parlement wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een tv-studio. Het debat begint om 21.00 uur en eindigt om 22.30 uur.

Het programma wordt live uitgezonden op EBU (Eurovisie) en via EbS (Europe by Satellite) in 23 talen, plus gebarentaal voor streaming, en wordt gratis aangeboden aan omroepen en online distributieplatforms.

Media Accreditatie en werkruimtes

Journalisten met een jaarlijkse inter-institutionele EU badge hoeven geen speciale accreditatie aan te vragen om op 15 mei toegang te krijgen tot de gebouwen van het Parlement.

Journalisten zonder badge moeten hun komst vóór 14 mei om 20.00 uur melden via media.accreditation@europarl.europa.eu .

Journalisten die het debat willen bijwonen in het publiek in de plenaire zaal, moeten een zitplaats reserveren (afhankelijk van beschikbaarheid) door uiterlijk op 13 mei een e-mail te sturen naar bookingsEE2019@ep.europa.eu .

Let op: Het is niet mogelijk om de plaatsen in de plenaire zaal als werkplek te gebruiken en het publiek mag tijdens het debat niet rondlopen.

De gebruikelijke werkruimte voor de pers (perszaal op de begane grond van het PHS gebouw) is open tot 1 uur ’s nachts. Daarnaast is er voor journalisten die willen werken terwijl ze het debat volgen luisterzalen beschikbaar (PHS 3C50, tegenover de plenaire zaal en PHS 1A2 op de eerste verdieping).

De audiovisuele faciliteiten van het Europees Parlement zullen ook beschikbaar zijn. Reserveren is mogelijk via bookingsEE2019@ep.europa.eu .

