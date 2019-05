Aanval op Tusk ‘walgelijk en onaanvaardbaar’

dinsdag 7 mei 2019 , 15:08

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het is ,,walgelijk en totaal onaanvaardbaar" om EU-president Donald Tusk te vergelijken met Adolf Hitler en Jozef Stalin. Met die woorden nam Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het dinsdag op voor de Poolse oud-premier.

Tusk hield vorige week een toespraak in zijn vaderland waarin hij forse kritiek uitte op de nationalistische regering van de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Ook zinspeelde hij op een terugkeer in de Poolse politiek. Op de Poolse staatstelevisie werd hij vervolgens vergeleken met zowel de Sovjetdictator als de nazileider. ,,Persoonlijke aanvallen horen niet thuis in het politieke debat’’, aldus Juncker.

De Europese Commissie begon in 2017 een strafprocedures tegen de Poolse regering wegens ondermijning van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, waarna de relatie tussen Brussel en Warschau verkilde. Juncker zei goede hoop te hebben dat de meningsverschillen kunnen worden opgelost.

