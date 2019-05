Italiaanse economie staat bijna stil

dinsdag 7 mei 2019 , 14:11

BRUSSEL (ANP) - De economische groei in Italië zal dit jaar niet verder komen dan 0,1 procent en pas volgend jaar met 0,7 procent weer enigszins op gang komen. De Italiaanse staatsschuld loopt dit jaar verder op naar 133,7 en volgend jaar 135,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het begrotingstekort komt volgend jaar met 3,5 procent boven de toegestane 3 procent, blijkt uit de jaarlijkse lenteprognose van de Europese Commissie.

De commissie keurde eerder dit jaar de Italiaanse begroting voor 2019 goed op basis van een groeiverwachting van 1 procent. Brussel ligt vooral vanuit Nederland onder vuur omdat ze niet optreedt tegen Rome voor het overtreden van de Europese begrotingsregels. Daardoor lopen het Italiaanse begrotingstekort en de enorme staatsschuld, die al ruim twee keer zo hoog is als toegestaan volgens de regels, steeds verder op in plaats van af, zoals was afgesproken.

Bovendien zullen de directe belastinginkomsten dit jaar worden ingeperkt door de zwakke arbeidsmarkt. Brussel verwacht dat de groei van de werkgelegenheid tot stilstand komt en de werkloosheid tot 11 procent zullen stijgen.

EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) erkende dat de Italiaanse groeiprognose ,,meedogenloos'' is gedaald. Hij zei dat de commissie nu eerst de nieuwe cijfers gaat evalueren en begin juni specifieke aanbevelingen zal presenteren. Daarin worden met Rome afgesproken hervormingen meegenomen.

Vorige maand zei hij al dat Brussel geen besluit zal nemen over eventuele strafmaatregelen tot na de Europese verkiezingen eind deze maand.

