AB InBev verkoopt meer bier

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - Bierbrouwer AB InBev heeft afgelopen kwartaal meer bier aan de man gebracht. Het concern deed goede zaken met zijn wereldwijde merken Budweiser, Stella Artois en Corona en profiteerde van groei op belangrijke markten als Brazilië, China, de VS, Colombia en Nigeria. Ook in Europa deed de onderneming het goed.

AB InBev zag in de eerste drie maanden van het jaar zowel de winst als de omzet daardoor aandikken. De brouwer zette een winst in de boeken van ruim 2,5 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 1,4 miljard euro. De opbrengsten dikten met 5,9 procent aan tot zo'n 12,6 miljard euro. AB InBev zag de volumes met 1,3 procent groeien en de opbrengsten per hectoliter stijgen. Het bedrijf bevestigde verder een onderzoek naar de notering van een minderheidsbelang van de Aziatische tak op de beurs in Hongkong.

Volgens de Belgische zakenkrant De Tijd zou AB Inbev ,,in een niet zo verre toekomst'' een boete kunnen krijgen vanwege machtsmisbruik op de Belgische biermarkt. De krant haalde Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager aan, in de marge van een evenement in Brussel. Het dossier loopt al een tijd. Eind 2017 beschuldigde Brussel de biergigant van machtsmisbruik op zijn thuismarkt.

