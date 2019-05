Wopke Hoekstra wil EU-zondaars uit de Schengenzone

dinsdag 7 mei 2019 , 7:54

MEDIAWATCH - EU-landen die het Stabiliteitspact negeren of de rechtsstaat ondermijnen, moeten worden uitgesloten van alle Europese subsidies, vindt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Lidstaten die weigeren een eerlijk deel asielzoekers op te nemen, worden uit de paspoortvrije Schengenzone gegooid. Met deze voorstellen wil de CDA-minister volgens de Volkskrant een dreigende implosie van de EU voorkomen.

Volgens Hoekstra staat de Europese manier van leven op het spel als de Europese Unie nu niet de bakens verzet. De voorstellen die hij dinsdag doet in zijn eerste internationale speech over de EU - aan de Humboldt Universiteit in Berlijn - gaan volgens de krant verder dan wat het kabinet recentelijk in Brussel op tafel legde.

Hoekstra pleit voor een Europa dat "weerbaar, welvarend en wederkerig is". De honderden miljarden euro’s die de EU nu aan landbouw en de armere regio’s besteedt, moeten worden geïnvesteerd in de economieën van de toekomst. Militaire samenwerking moet de norm worden, net als de gezamenlijke inkoop van materieel.

