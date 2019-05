Milieu- en ontwikkelingsorganisaties: schokkend rapport biodiversiteit vraagt om actie

maandag 6 mei 2019 , 13:28

DEN HAAG (ANP) - Het internationale rapport over de wereldwijde bedreiging van plant- en diersoorten vraagt om internationale actie. Dat stellen Nederlandse milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

,,Dit rapport is een ongekende wake-upcall van wetenschappers: we verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis'', zegt Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds. ,,Het is nu tijd om wereldwijd in actie te komen en gezamenlijk een vuist maken. Het Wereld Natuur Fonds roept op tot een wereldwijde deal voor biodiversiteit, vergelijkbaar met het klimaatakkoord. Een internationaal akkoord en concrete acties zijn nodig om het biodiversiteitsverlies te stoppen en te werken aan herstel van natuur.''

Volgens Greenpeace Nederland, Solidaridad, IUCN NL, BothENDs en Oxfam Novib moeten Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement zich in Brussel hard maken voor wetgeving tegen wereldwijde ontbossing

De organisaties noemen de cijfers in het rapport schokkend. ,,Nog nooit was het aantal plant- en diersoorten dat met uitsterven bedreigd wordt zo groot. Door de aanbevelingen van het rapport over te nemen, kunnen de parlementariërs ervoor zorgen dat dit actieplan écht ambitieus wordt. Onze landbouw, voedselproductie en consumptie moeten drastisch veranderen. Europese wetgeving kan bedrijven dwingen de ontbossing en mensenrechtenschendingen in hun ketens stop te zetten''.

Milieudefensie vindt dat Nederland nu maatregelen moet nemen. ,,De ontbossing is funest voor de aarde” zegt Ton Sledsens, namens Milieudefensie. ,,We moeten stoppen met de extra houtkap voor energie, hier in Nederland én wereldwijd. Voor palmolieplantages zijn wereldwijd gigantische hoeveelheden regenwoud gekapt en vele diersoorten uitgeroeid. Milieudefensie vindt dat de overheid moet voorkomen dat banken dit blijven financieren”.

