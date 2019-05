Verder onderzoek Europese Commissie naar Apple

maandag 6 mei 2019 , 7:45

BRUSSEL (ANP) - Apple hangt mogelijk een miljardenboete boven het hoofd vanwege zijn regels voor de App Store. De Europese Commissie gaat een formeel onderzoek instellen naar de iPhonemaker. Dat wordt in de komende weken bekendgemaakt, schrijft de Britse krant Financial Times. Aanleiding is een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.

De commissie had eerder dit jaar al een voorlopig onderzoek ingesteld. Spotify meent dat de 15 tot 30 procent van de abonnementsprijs die het aan Apple af moet dragen voor in de App Store afgesloten abonnementen oneerlijk is. Temeer omdat het in de app niet mag melden dat ook via de website abonnementen af kunnen worden gesloten. Ook hoeven apps die zoals bijvoorbeeld Uber losse producten aanbieden geen percentage aan Apple te betalen.

Onder meer Deezer, een branchegenoot van Spotify en Apple Music, en de Europese consumentengroep BEUC hadden dezelfde bezwaren als Spotify. Apple, dat met Apple Music een concurrent van Spotify in huis heeft, liet eerder al weten het Zweedse bedrijf niet anders te behandelen dan andere appmakers.

