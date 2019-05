StemWijzer al 90.000 keer ingevuld

zondag 5 mei 2019 , 18:19

DEN HAAG (ANP) - De StemWijzer voor de Europese Parlementsverkiezingen die sinds donderdag online is, werd de afgelopen drie dagen al 90.000 keer ingevuld. ,,Bij de vorige Europese verkiezingen, in 2014, duurde het twee weken voordat dat aantal werd gehaald'', aldus een woordvoerster van ProDemos, de organisatie achter de StemWijzer.

Wie de vragenlijst volledig invult, krijgt automatisch een advies welke Europese politieke partijen het best bij hem of haar horen. ,,Dat gebeurt aan de hand van vragen als: moet de wintertijd permanent gaan gelden, bent u voor of tegen een Nexit (Nederland uit de EU) en moet Nederland van de euromunt af en een eigen munt invoeren.'' Welke adviezen het vaakst door de StemWijzer gegeven worden, kan ze niet vertellen.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op donderdag 23 mei. In 2014 werd de Stemwijzer in totaal 950.000 keer ingevuld.

