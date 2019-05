'Deel Europa gaat schuil achter ijsgordijn'

zondag 5 mei 2019 , 12:37

SOFIA (ANP/RTR) - Paus Franciscus zegt dat een groot deel van Europa gebukt gaat onder een ,,demografische winter, die als een ijsgordijn is neergedaald". Volgens hem zitten de armere lidstaten van de EU achter dat 'ijsgordijn' en is daar het vertrouwen in de toekomst sterk verminderd. Dat leidt tot leegloop: het geboortecijfer daalt en delen van de bevolking vertrekken naar rijkere lidstaten in West-Europa.

Dat is bijvoorbeeld gebeurd in Bulgarije, waar de rooms-katholieke kerkvorst op bezoek is. Dat land heeft na de val van het communisme meer dan twee miljoen inwoners zien vertrekken op zoek naar betere omstandigheden. Bulgarije moet gaan zorgen dat jongeren weer in eigen land blijven en daar een bestaan en gezin kunnen opbouwen, vindt Franciscus.

In Bulgarije wonen 7 miljoen mensen. Het land werd in 2007 lid van de EU en geldt als een van de armste lidstaten.

Met de term 'ijsgordijn' verwijst de paus naar het 'ijzeren gordijn', waarmee Winston Churchill na de Tweede Wereldoorlog de scheidslijn tussen het communistische Oostblok en het kapitalistische westen van Europa aanduidde.

