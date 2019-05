Kritiek op CDU wegens afwijzen CO2-belasting

zaterdag 4 mei 2019 , 11:15

BERLIJN (ANP/DPA) - De Groenen in Duitsland hebben geen goed woord over voor de klimaatstandpunten van de CDU van bondskanselier Angela Merkel. De afwijzing door de regeringspartij van een CO2-belasting valt bijzonder slecht.

De CDU ,,ziet de ernst van de zaak niet in'', aldus fractievoorzitster Katrin Göring-Eckardt van de Groenen. ,,Als we onze welvaart willen behouden moeten we eindelijk optreden tegen de klimaatcrisis. En dat lukt niet door af te wachten'', zegt ze zaterdag in de krant Neue Osnabrücker Zeitung.

Partijvoorzitter Annalena Baerbock deelt die mening. ,,De CDU ontwikkelt zich alleen maar als tegenpartij. Ze wijst elke echte klimaatmaatregel af. Ze wil geen wet voor klimaatbescherming, geen CO2-prijs en het wetsvoorstel waarmee afscheid genomen moet worden van kolen ligt alleen maar te smeulen.''

Volgens het tijdschrift Der Spiegel komt de weerstand tegen CO2-belasting bij de CDU vooral uit de koker van partijbaas Annegret Kramp-Karrenbauer. De partij ziet meer in het uitbreiden van de handel in emissierechten. Die rechten zouden ook overgeheveld moeten kunnen worden vanuit de energiesector en industrie naar het verkeer, vindt de regeringspartij. CO2-belastingen zouden brandstoffen alleen maar duurder maken.

Uitbreiding van de handel in emissierechten duurt volgens de Groenen echter veel te lang en leidt niet tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen. ,,Tegelijkertijd zijn er boetes te verwachten omdat Duitsland de EU-klimaatdoelen niet haalt. De regering zelf rekent op 100 miljoen aan boetes per jaar. Het is duidelijk: niets doen is duur, nu al'', aldus Baerbock.

