'Maak het 500-euro biljet ongeldig'

zaterdag 4 mei 2019 , 7:38

DEN HAAG (ANP) - Het biljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt, omdat het een handzaam betaalmiddel is voor misdadigers. Dat zegt Theo Akse, teamleider bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU), zaterdag in De Telegraaf. Volgens hem is het niet afdoende dat het biljet niet meer wordt uitgegeven. ,,Criminelen halen hier hun schouders over op. Pas als we het biljet helemaal afschaffen, maken we ze het lastig", aldus de topman in de krant.

Eind vorig jaar stopte de Europese Centrale Bank (ECB) met de productie en uitgifte van de lilakleurige biljetten. Ruim een week geleden stopten Duitsland en Oostenrijk als laatste landen in de eurozone met de uitgifte van de biljetten. Maar het blijft wel een wettig betaalmiddel.

Onbegrijpelijk, vindt Akse. Bij transporten van grote partijen cocaïne is het biljet populair onder criminelen, omdat er anders ,,karrenvrachten aan bankbiljetten verplaatst moeten worden", aldus Akse.

De FIU is onderdeel van een wereldwijd netwerk van eenheden die het witwassen van crimineel geld moeten tegengaan. Akse doet zijn uitspraken over het bankbiljet op persoonlijke titel, schrijft De Telegraaf.

