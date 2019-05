Britse kiezer straft May af

vrijdag 3 mei 2019 , 21:34

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Conservatieve Partij van de Britse premier Theresa May is afgestraft door de kiezers bij lokale verkiezingen donderdag. De partij verloor meer dan 1200 van de ruim 3500 zetels in de lokale raden. Grote winnaar was pro-EU-partij Liberal Democrats, bleek vrijdagavond nadat bijna alle stemmen waren geteld.

De kiezer lijkt daarmee een duidelijk signaal te hebben afgegeven over hoe wordt gedacht over de moeizame manier waarop May de brexit tot stand probeert te brengen.

Ook oppositiepartij Labour van Jeremy Corbin verloor zetels maar dat viel in het niet bij de klap die de Conservatieven te verwerken kregen. Labour leverde bijna 80 zetels in op een totaal van bijna 2000.

Liberal Democrats, dat probeert het vertrek uit de EU tegen te houden, won ruim 690 zetels en verdubbelde het aantal lokale vertegenwoordigers ruim.

Premier May erkende bij de eerste uitslagen vrijdag al dat de Conservatieve Partij een moeilijke tijd doormaakt. ,,En deze verkiezingsuitslagen zijn daar een symptoom van.'' Ze denkt echter dat kiezers haar partij en Labour een simpele boodschap sturen: ,,Doorpakken en de brexit regelen.''

