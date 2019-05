EU-leiders eensgezind ‘door dik en dun’

vrijdag 3 mei 2019 , 11:18

Bron: flickr/motiqua

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen zullen ,,door dik en dun’’ verenigd blijven. ,,We zullen solidair zijn in tijden van nood en altijd achter elkaar staan. We kunnen en zullen met één stem spreken.’’ Die boodschap van eensgezindheid willen ze volgende week uitventen op hun top in het Roemeense Sibiu, zo blijkt uit de ontwerpslotverklaring. De tekst kan nog wijzigen.

De informele top is een soort brainstorm over de strategische agenda voor de komende vijf jaar, waarover op een volgende top in juni na de Europese verkiezingen knopen moeten worden doorgehakt. De leiders scharen zich in de tekst achter tien punten. Ze beloven zich in te zetten voor democratie en rechtsstaat en de unie ,,dichter bij onze burgers te brengen’’. Daarvoor moeten ongelijkheden verder worden verkleind, de kwetsbaarste groepen in Europa geholpen en moet worden geïnvesteerd in jongeren.

De veiligheid van Europeanen zal worden gewaarborgd door te investeren in ,,zachte en harde macht’’. Europa zal ,,een verantwoordelijke mondiale leider zijn’’, door de internationale orde op basis van regels verder te ontwikkelen, handelskansen te benutten en milieuvervuiling en klimaatverandering te bestrijden.

Terug naar boven